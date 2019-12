Gevecht tegen cokesmokkel is kat-en-muis-spel

Pakketbe­zor­ger Wally achter­volgd, klemgere­den en in elkaar geslagen in Kamperland: ‘En dat door een misver­stand’

18:31 KAMPERLAND - ,,Ik ben in mijn gezicht geslagen, op de grond gegooid en getrapt in mijn buik.” Pakketbezorger Wally Heeren uit Etten-Leur was afgelopen vrijdag met zijn dagelijkse ronde bezig op Noord-Beveland toen het goed mis ging. In de Jacobastraat in Kamperland werd de 36-jarige Brabander zwaar mishandeld. Waarschijnlijk door een misverstand.