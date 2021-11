Gevangenen Torentijd vanwege zoekactie drie dagen opgesloten in cel: drie telefoons onderschept

Yolanda leeft met COPD: ‘Niets zo erg als je baan verliezen, wat moet je heel de dag doen?’

Snel buiten adem, veel hoesten en weinig energie. Dat is de dagelijkse realiteit voor veel mensen met COPD. Was je een roker? Dan had je maar van die sigaretten af moeten blijven. Maar zo simpel ligt het niet. Ook veel niet-rokers krijgen last van deze slopende longaandoening.

10:57