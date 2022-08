Gevaarlijk vuil water liep in België de Schelde in

Delta Energie verhoogt tarieven per 1 oktober: ‘De gasprijs blijft maar stijgen en we weten niet waar dit eindigt’

Delta Energie verhoogt per 1 oktober de energieprijzen voor klanten met een variabel contract. Een huishouden met een gemiddeld verbruik gaat 37 euro per maand meer aan gas en stroom betalen. Hun energierekening komt dan uit op gemiddeld 250 euro per maand. Een nieuwe klant gaat ruim het dubbele betalen: 575 euro per maand.

29 augustus