Geuroverlast in Hulst en Goes door brand in België

Podcast Hoe een Zeeuws toprestau­rant zijn beide Michelin­ster­ren verloor

Herrie in de Zeeuwse keuken! De jaarlijkse uitreiking van de Michelinsterren zorgde deze week voor nogal wat commotie in de culinaire top van de provincie. Restaurant Pure C van Sergio Herman in Cadzand-Bad raakte zelfs in één klap zijn beide sterren kwijt.