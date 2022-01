Gesteggel over de erfenis van VVV Zeeland: wel of niet uitgeven aan toerisme?

De voormalige Raad van Toezicht van de VVV weet het wel. Die heeft het stimuleringsfonds Fan van Zeeland opgericht. Tot het geld op is, kunnen daaruit toeristische en recreatieve projecten worden betaald. ,,Gaan we er mooi meer mee spelen?", zegt voorzitter Luit Ezinga. ,,Ja, maar toch niet voor onszelf."

Dat leidt tot gefronste wenkbrauwen in de Zeeuwse Staten. Het CDA vraagt om opheldering. De provincie heeft geld gestoken in de ontmanteling van de VVV, onder meer door het aanstellen van een transitiemanager. Nu blijkt, vooral door verkoop van het VVV-kantoor in Domburg, dat er geld over is. Enkele honderdduizenden euro's. Volgens het CDA is het ‘op zijn minst merkwaardig’ dat het geld voor de transitiemanager niet wordt teruggestort op de rekening van de provincie. De partij vindt het ‘een morele verplichting’ om de subsidie terug te geven.