Gesloten Zeeuwse dagattracties eisen noodhulp

De meeste aangesloten dagattracties, zoals het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp, Berkenhof Tropical Zoo in Langeweegje, speelboerderijen en zwembaden hebben noodgedwongen de deuren gesloten. Sommige leden mogen formeel nog in bedrijf zijn, zegt voorzitter Ad de Wit. ,,Rondvaartschepen bijvoorbeeld. Het beleid van de rijksoverheid is op dat punt niet eenduidig. Ook al handelen ze naar de richtlijnen van het RIVM, veel leden gaan toch tijdelijk vrijwillig dicht. Juist die hele kleine bedrijven, met soms maar twee of drie mensen op de werkvloer, worden hard geraakt.”