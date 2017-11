'Geschrapte afvaart veerboot vervoert relatief weinig passagiers'

Gemeenteraad Sluis: besluit over Dethon moet vóór verkiezingen

9:31 SLUIS - Het gemeentebestuur in Sluis moet er alles aan doen om te zorgen dat er in februari een besluit wordt genomen over de toekomst van Dethon. Een beslissing over de verkiezingen heen tillen is wat Sluis betreft geen optie. Dat bepaalde een voltallige Sluise gemeenteraad donderdag.