Geschenkwoningen voldoen nog prima: ‘Afbreken? Welnee... je kan hier heel oud in worden!’

Het was zo'n lief gebaar. Zo warm. In het door het ziedende zeewater doodgeslagen deltagebied waren ze maar wat blij. Geen boompje, geen madeliefje wilde er nog groeien. Maar er konden wel huizen worden gebouwd. In recordtempo zelfs, want de houten geschenkwoningen uit Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Denemarken kwamen als bouwpakketten aan in de haven van Rotterdam. Ruim achthonderd in totaal. Bestemd voor Zuid-Holland en west-Brabant. En in Zeeland op Schouwen-Duiveland, Tholen, Sint-Philipsland en in Kruiningen. Over internationale solidariteit gesproken.