Geschenkwoningen van na De Ramp krijgen mogelijk beschermde status

Ruw geschat kwamen er in de jaren na de Ramp 860 geschenkwoningen via de haven van Rotterdam binnen. In Zeeland werd daarvan het grootste deel op het zwaar getroffen Schouwen-Duiveland opgebouwd. Voorzitter Ria Geluk van het Erfgoed Platform Schouwen-Duiveland maakte vorige zomer al een inventarisatie op haar eiland en telde 342 geschenkwoningen. Ze zegt: ,,Het Erfgoed Platform en de heemkundige vereniging Stad en Lande dringen al langer aan op gemeentelijke bescherming van de geschenkwoningen. Tot nu toe tevergeefs. Ik hoop dat via de provinciale ‘omweg’ de gemeenten in beweging komen.” Ze denkt dat bescherming van enkele straten en wijken haalbaar is. Zoals de Noorsestraat in Ouwerkerk, het Koningin Maudplein in Nieuwerkerk en de Sandströmstraat in Oosterland.