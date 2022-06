Gert Kruisbosch werft op eigen initiatief donoren: ‘Je redt echt levens als je bloed geeft’

43 jaar geleden gaf Gert Kruitbosch (61) uit Goes voor het eerst bloed. Van plasma geven had hij toen nog nooit gehoord. Het was een collega die hem aanspoorde bloed te doneren. Maar dat ging toen niet zoals nu, netjes op afspraak. ,,Vroeger werd je op de meest ongunstige tijden gebeld om bloed te doneren.” Sanquin medewerker Merlijn van Hasselt legt uit: ,,Vroeger werd bloeddonatie regionaal opgevangen, nu landelijk. Als er vroeger een patiënt het ziekenhuis in werd gebracht, werd er uit voorzorg gebeld naar donoren. Mocht er een bloedtransfusie nodig zijn.”

Gert: ,,Gebeurde er een ongeluk, dan werd je weleens gebeld. Soms wel midden in de nacht. Dat leek me wel spannend. Ik meldde me aan, deed de keuring en kon gaan doneren. Vroeger was dat twee keer per jaar, nu mogen mannen vijf keer per jaar bloed doneren.” Bij vrouwen ligt dat aantal op drie keer per jaar, omdat zij minder ijzer in hun bloed hebben.