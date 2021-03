Gert-Jan Segers (CU): ‘Er mag geen seconde twijfel zijn dat Den Haag afspraken met Zeeland niet nakomt’

15-jarige mishandelt 17-jarige jongen in Goes; omstanders grijpen in

9 maart GOES - Een 17-jarige jongeman uit ’s-Gravenpolder is gisteravond in de Van der Spiegelstraat in Goes mishandeld door een jongen van 15 uit Kwadendamme. Hij is door de politie aangehouden en zit nog vast voor verder onderzoek.