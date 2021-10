Gerrie Hondius wil altijd alles doen: ‘Zeeland vind ik in de lente het mooist’

Je groeide op in Oost-Souburg, wat herinner je uit die tijd?

,,Ons strandhuisje in Dishoek, waar we hele zomers doorbrachten. De juwelierszaak en klokkenmakerij van mijn vader. En Harmonie Vlijt en Volharding die bij ons in de Burchtstraat repeteerde en die ik hoorde.”

,,Ik vond het prachtig en wilde dolgraag drummen bij de harmonie toen ik 6 was. ,,Je mag er over twee jaar pas bij”, zei iemand van Vlijt en Volharding toen. Ik was woest, vond het zó stom. ,,Over twee jaar pas? Dan kan ik wel dood zijn!”, riep ik nog. Ik dacht ook, ,,Wat kan ik niet wat iemand van acht wél kan?” Toen hoefde het voor mij niet meer. Later, rond mijn veertigste ben ik alsnog gaan drummen, Ik speelde bij een Braziliaanse drumband in Haarlem, heerlijk om te doen.”

Nu maak je met harmonie Vlijt en Volharding een voorstelling over de Vikingen. Hoe liep dat?

,,Ze vroegen me, ik maak zandtekeningen bij een openluchtconcert op de Karolingenburg ter ere van 100 jaar Vlijt en Volharding. Volgende zomer voeren we het op. Dat vind ik ongelofelijk leuk. De Vikingen bestormen Oost-Souburg weer, het wordt spectaculair. Ik hoop wel dat mijn vader er dan nog is, hij is nu 88 jaar.”

Je doet zoveel, naast zandtekeningen maken, illustreren, ben je ook betrokken bij Theater De Liefde in Haarlem.

,,Ik wil gewoon niet kiezen. Het boek over mijn leven en kunst dat op mijn 50e uitkwam heet ook ‘Altijd alles’. Dat is precies wat ik wil, alles doen.”

,,Toen ik na 20 jaar wegging uit Haarlem om in Zutphen te gaan wonen, kwam de kans in Haarlem een kerk te gaan huren en er een theater van te maken.”

,,Dat ben ik samen met Mylou Frencken en Simone Lensink gaan doen, we noemden het ‘Theater de Liefde’. Met theater bezig zijn, voorstellingen maken, is ook leuk. Ik haalde ooit de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival en maakte cabaret samen met Kees Torn. Het is mooi om weer bezig te zijn met theater en dan vanuit een heel andere rol.”

,,Maar het is bizar, we hadden in januari de sleutel voor ons huis in Zutphen gekregen. Het theater in Haarlem openden we in februari. Het betekent heel veel reizen en veel gedoe, maar ik kon gewoon geen nee zeggen.”

Hoe kwam je in Zutphen terecht?

,,Mijn man Paul, ik noem hem ‘De Lieve Meneer’, was net gestopt met werken en mijn boek ‘Altijd alles’ was net af. Ik trakteerde hem op een weekendje Zutphen, we vonden het er ontzettend fijn. We werden verliefd op Zutphen en op een huis. Dat hebben we vrijwel meteen gekocht. Daarna verzonnen we de argumenten waarom verhuizen naar het oosten een goed idee was. We waren allebei vooral in voor nieuwe avonturen.”

Van wie heb je het creatieve?

,,Mijn vader is zeer creatief, hij tekende en schreef altijd feestliederen. Hij maakte ook een onemanshow voor de kerk én hij stond op de kansel. Hij was geen dominee, maar in de jaren ’70 was er een tekort aan predikanten. Hij deed examen en mocht preken, dat heeft hij 42 jaar gedaan. Dus optreden, liedjes maken, spreken voor een groep heb ik van hem.”

,,Via mijn moeder heb ik meer het ambachtelijke. Haar vader sneed houten speelgoed en heel veel Zeeuwse paardenmessen. Die houten heften wilde ik ook leren maken. Op de Havo was Frans Dingemanse mijn tekenleraar, ik ben nog een keer een dagje gaan kijken hoe je paardenmessen snijdt. Maar zoiets leer je natuurlijk niet in een dag. Wie weet pak ik het ooit op als ik in een rolstoel zit.”

Ben je religieus?

,,Ik maakte een boek ‘Ik ben God’ als verwerking. Ik geloof in liefde en in het idee dat iedereen een schepper is. En dingen maken is louterend. Het is fijn om te kunnen denken of zeggen ‘Dit maakte ik’. Als het even niet lukt, dan is er morgen weer een dag om nieuwe dingen te maken.”

,,Ik ben dol op religieuze muziek en maakte ook een eigen tekstversie van de Matthäus-Passion, een vertaling in eigen woorden. Religie speelt een rol.”

Waarom ging je ooit uit Zeeland weg?

,,Mijn drie grote zussen waren al uit huis, ze zijn 10, 6 en 3 jaar ouder. Ze gingen één voor één studeren in de stad en ik logeerde er wel eens. Het was logisch dat je wegging, je kon in 1987 niets studeren in Zeeland. Ik was er op mijn 17e ook aan toe weg te gaan. Ik tekende altijd al, werd aangenomen bij de kunstacademie in Rotterdam en ging op kamers.”

Voel je jezelf Zeeuw?

,,Het gemoedelijke, het beschouwende wat ik heb, is waarschijnlijk wel iets Zeeuw. Ik hou er wel van in de verte te kijken en te denken “ja, ja, mensen.” Maar mijn ouders waren import, mijn vader komt uit Schoonhoven en mijn moeder uit Bergambacht.”

,,Zeeland vind ik in de lente het mooist. Toen ik studeerde reed ik veel met de trein terug, de eindeloze kale akkers met rechte voren in de klei vond ik minder. Maar als het mooi is, is het prachtig. Als alles bloeit en groeit is het prachtig.”

,,Laatst fietsten ‘De Lieve Meneer’ en ik over Walcheren. We vonden het allebei zo mooi. Ik was aangenaam verrast. Kende Zeeland vooral vanuit de trein de laatste jaren. Ik maakte ook een lied en een Youtube-clip ‘Carolien in mijn hoofd’, op melodie van James Taylor. Dat schetst denk ik het beeld van mijn gevoel bij Zeeland. Een soort weemoed. Maar nu, fietsend, zag ik pas de schoonheid, van Veere, Domburg en Vrouwenpolder.”

Zie je jezelf ooit terugkeren naar Zeeland?

,,Wéér verhuizen? Ik ben net verhuisd naar Zutphen! Ik zie mezelf niet snel in Zeeland gaan wonen. Maar ik ben er wel geregeld, bij mijn vader en bij mijn jongste zus, Petra, die terugkeerde naar Zeeland en nu in Vlissingen woont. Als ik ooit naar Zeeland terugkeer, dan waarschijnlijk naar Walcheren, naar Middelburg. Je weet nooit.”