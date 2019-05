Gereformeerde Gemeente over terreurverdachte Kapelle: ‘Je verwacht dat de IND z’n werk goed doet’

Vluchtelingenwerk speelt een belangrijke rol bij de kerk. Bij de diensten in de Petrakerk zijn zo'n honderdvijftig vluchtelingen, hulpverleners en tolken aanwezig. ,,Het evangelie wordt verkondigd en tolken zijn aanwezig om het in verschillende talen te vertalen zoals Arabisch. Iedereen is welkom, ook met een andere geloofsovertuiging. Er komen niet alleen mensen uit Kapelle maar uit heel de regio", zegt Van Mourik.



Hij vervolgt: ,,Vanuit die diensten ontstaan persoonlijke contacten. We willen vluchtelingen zorg, liefde en warmte geven hier in Nederland. Ze hebben veel moeilijke dingen achter de rug. Naastenliefde en barmhartigheid laten we blijken. Onze Christelijke opdracht is iedereen een warm welkom te heten, ook mensen met een andere geloofsovertuiging.”