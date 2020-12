Gerechtshof: verdachte dode vrouw Oostkapelle blijft vastzitten

Het hart van Marien Simonse stond twee keer stil: ‘Artsen gaven geen stuiver meer voor mijn leven’

6 december HEINKENSZAND - Het is nooit te hopen, maar als je hart er ineens mee stopt, dan ga je met gillende sirenes naar het dottercentrum in Terneuzen. Want ‘tijd is spier’. In de tien jaar dat het centrum nu bestaat zijn er duizenden Zeeuwen gered van de dood, schat cardioloog en oprichter Kees Janssens. Marien Simonse (75) is een van hen. ,,Artsen gaven geen stuiver meer voor mijn leven.”