Gerechtshof: gemeente Terneuzen niet aansprakelijk voor ernstig ongeval bromfietser

Volgens de bromfietser raakte hij uit balans door oneffenheden in het fietspad, veroorzaakt door boomwortels. Het wegdek bleek op drie plaatsen iets omhoog gekomen te zijn. Het slachtoffer spande een zaak aan tegen de gemeente Terneuzen, de beheerder van het fietspad. De rechtbank in Middelburg stelde hem in februari 2017 in het gelijk en kende een schadevergoeding van 25.000 euro toe.

Niet uitzonderlijk

De gemeente is in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Bosch. Dat ziet voldoende redenen om de beslissing van de rechtbank terug te draaien. De oneffenheden in het fietspad noemt het hof ‘niet uitzonderlijk’. Weggebruikers moeten in een omgeving waarin bomen groeien, daarop bedacht zijn en hun gedrag aanpassen. Dat het fietspad gevaarlijk was, is niet aangetoond. Bovendien was het wegdek tien maanden voor het ongeval nog geïnspecteerd en toen in orde bevonden.