Gerbrand Verton: ‘Je hebt alles in Zierikzee, maar je staat ook zo aan de Oosterschelde’

Bij de naam ‘Verton’ denken veel Zierikzeeënaren aan de schoenwinkel. Helemaal juist, want de broers Wilhelm en Lourus Verton zijn in de voetsporen van hun ouders getreden en staan aan het roer van Omoda, de opvolger van Verton Schoenen uit Zierikzee. Maar als je Gerbrand ‘het broertje van’ noemt, doe je hem tekort, want deze Verton is oprichter en eigenaar van YourSurprise. Samen met Wouter de Vries, waarmee hij sinds de kleuterschool bevriend is, vatte hij het plan op om vanuit het niets een bedrijf op te starten. Dat is gelukt. Ze begonnen op een zolderkamertje, boven de schoenwinkel, met gepersonaliseerde cd’tjes. Het aanbod bleef groeien en vandaag de dag verkoopt het bedrijf online gepersonaliseerde cadeaus over heel de wereld.

We spreken af op het terras van Meneer Nilsson. ,,Dan hebben we gelijk een van mijn favorieten te pakken. Dit is een superfijne plek om een bakje koffie te drinken of iets te eten. Het Havenplein is heel leuk met al die oude gebouwen om je heen. Het is hier altijd druk met lokale mensen en toeristen. Er is altijd reuring en ik vind het leuk om daar tussen te zitten. We zitten nu op het terras van Meneer Nilsson, maar hiernaast, in De Zeeuwsche Herberghe, kun je fantastische sushi eten. Hij wijst naar de overkant van het plein: ,,Daar zit Restaurant De Beuze, zij hebben superlekkere gerechten. Echt een aanrader om een keer te gaan eten als je in Zierikzee bent. En daar, iets naar rechts, boven Omoda, is YourSuprise begonnen.’’