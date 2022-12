Geoffrey ruimt muizen in de Westerscheldetunnel: ‘Zodat ze de kabels van de matrixborden niet aanvreten’

UPDATE Wester­schel­de­tun­nel richting Borssele weer open na ongeluk

De Oostbuis riching Borssele is weer open voor verkeer. De tunnel sloot kort vanwege een aanrijding. Verkeer kan weer door de tunnel, maar wel met een snelheidsmaatregel. Ook is er in een deel van de tunnel een rijstrook afgesloten. Dat meldt de Westerscheldetunnel via Twitter.

19 december