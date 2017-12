Gent noemt kaai naar koning Willem I

Megageitenstal Rilland weer stap dichterbij

14:53 DEN HAAG/RILLAND - De bouw van een megageitenstal aan de Damesweg in Rilland is door een uitspraak van de Raad van State een stap dichterbij gekomen. Woensdag verklaarde de hoogste bestuursrechter het beroep gegrond dat de Rillandse geitenhouder Van Lakwijk heeft ingediend tegen het bestemmingsplan Buitengebied van Reimerswaal. Van Lakwijk wil een bedrijf bouwen met 1125 melkgeiten en 800 opfokgeiten. Er is veel weerstand tegen van de Zeeuwse Milieufederatie die het megabedrijf wil tegenhouden.