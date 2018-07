Gent Express rijdt in vakantie dagelijks vanaf Middelburg

Jubileume­di­tie Film by the Sea opent met film over leven van 'moeder' Pippi Langkous

9:00 VLISSINGEN - Film by the Sea opent vrijdag 7 september met de film Becoming Astrid, over de beroemde Zweedse schrijfster Astrid Lindgren. De film beleeft zijn première tijdens het openingsgala van FbtS op de feestelijke, twintigste editie van FbtS. Vanaf 29 november wordt de film ook in andere Nederlandse bioscopen vertoond.