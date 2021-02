Genoeg te halen in Den Haag en Brussel: ‘Zeeland, weet wat je wil en ga aan de slag’

Er is voor Zeeland en de Zeeuwen genoeg te halen in Den Haag en Brussel. Daarvoor is het nodig om met goed onderbouwde plannen te komen. Voor het onderwijs, woningbouw, betere verbindingen of een tolvrije Westerscheldetunnel, om maar wat thema's te noemen. ,,Weet wat je wil als Zeeland en ga aan de slag”, is de oproep die Van Maanen doet.