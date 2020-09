Geniet nog even van de zon, de herfst komt eraan

Vanaf woensdag wordt het weer echt herfstachtig. Dan zien we meer bewolking, kunnen we dagelijks regenbuien verwachten en gaat de temperatuur duidelijk omlaag. Woensdag valt het nog mee, met 21 tot 23 graden, maar aan het eind van de week is het nog maar een graad of 14 tot 16. Dan is het ook voor het eerst in tijden weer kouder dan het normaal is, want in het laatste deel va september zijn temperaturen van 17 tot 19 graden gebruikelijk.