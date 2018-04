Generaal mariniers legt bom onder kazerne

Jochen komt wekelijks op bezoek met Wurst und Brot

Van chef-kok op Hawaï tot leverancier van 'Bockwurst in Eigenhaut' en 'Roggenmischbrot' voor zijn landgenoten in Zeeland. Het noodlot zorgde ervoor dat de Duitser Jochen Mettbach (70) al achttien jaar een graag geziene gast is bij supermarkten van Breskens tot Renesse. ,,Ik ga niet naar klanten, ik ga naar mijn vrienden."