Gemor over schrappen afvaarten fietsvoetveer

Eind vorig jaar zorgde het schrappen van twee afvaarten van het fietsvoetveer in de ochtendspits voor zoveel commotie, dat het dagelijks provinciebestuur de maatregel ijlings terugdraaide. ,,Gezien de reacties van onder andere de scholen, vinden we het nodig om meer tijd te nemen voor verdere afstemming over de dienstregeling", luidde de verklaring aan Provinciale Staten. ,,Daarom houden we de afvaart van 7.48 uur uit Breskens in ieder geval tot de zomervakantie 2018 in stand."