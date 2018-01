Gemor over geld camera’s bruggen

Statenlid Hans van Geesbergen (VVD) vindt het nogal wat, liet hij gisteren in de provinciale commissie economie merken: ,,Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Dom gedrag, daar kun je niet tegenop investeren.’’ Roland de Wit (PVV) sloot zich daarbij aan: ,,Als je veiligheidsnormen hebt, en iemand klimt over een hek, moet je dan zoveel geld investeren? Ik vind dit nogal overdreven.’’ Maar volgens gedeputeerde Harry van der Maas mag ‘veiligheid nooit in het geding zijn’. ,,En je moet je medewerkers de beste apparatuur geven zodat we dit soort situaties kunnen uitsluiten.’’