Gemopper over duurder internet, tv en bellen van Delta

update 18.30 uur Kerk Kapelle blijft vluchtelin­gen helpen, geen aanhoudin­gen in Duitsland na terreuron­der­zoek

18:54 KAPELLE - Zes huiszoekingen in Duitsland die verband houden met de arrestatie van de Syriër in Kapelle hebben niet tot arrestaties geleid. Dat meldden Duitse media. De 47-jarige terreurverdachte werd dinsdagochtend vroeg opgepakt, omdat hij als commandant van een bataljon van het terroristische Jabhat al-Nusra zou hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. Tegelijkertijd waren er doorzoekingen bij vermeende Al-Nusra-leden in Saksen-Anhalt, Beieren, Noord-Rijnland-Westfalen en Baden-Württemberg.