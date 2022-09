Gemist? Zware regen zorgt voor overlast | Bianca werd beschoten met een gel blaster

Een kale hal met vierhon­derd veldbedjes: Goes maakt zich klaar voor komst nieuwe asielzoe­kers

Een hal vol met veldbedjes, wat tafels en een aantal douchehokjes. Meer is het niet, de crisisopvangplek in de Zeelandhallen. Die werd zaterdagochtend in rap tempo in elkaar gezet, om een paar uur later al de eerste asielzoekers te ontvangen. Alles beter dan buiten slapen.

