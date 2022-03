Gemist? Volgooien die tank of toch tot morgen wachten? | Natalija heeft het drukker dan ooit: ze is één van de weinige Oekraïense tolken in Nederland

dood 4-jarige Dean Verdachte van moord op Dean (4) schrijft vanuit cel brief aan familie: ‘Ik huil mezelf iedere avond in slaap’

Dave De K. (35) heeft vanuit de cel contact opgenomen met zijn familie. De K. is de hoofdverdachte in de zaak van de moord op en ontvoering van de 4-jarige Dean. Opvallend: in zijn handgeschreven tekst lijkt hij zijn vriendin Romy vrij te pleiten.

29 maart