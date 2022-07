Gemist? Politieonderzoek naar twee overleden personen in Wemeldinge | Amsterdammer verkocht munitie aan John S.

REPORTAGE | MET VIDEO Sporten, wonen en zelfs whisky stoken; de ene na de andere Zeeuwse kerk krijgt een nieuw leven

Had een halve eeuw geleden tegen iemand gezegd dat er ooit mensen zouden wonen in een kerk, en niemand had je geloofd. Maar het kan nog veel gekker: er zijn kerken waarin wordt geknipt, kerken waarin wordt gesport en zelfs kerken waarin whisky wordt gestookt. Jazeker, in Zeeland.

10 juli