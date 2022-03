Gemist? Man gewond bij explosie in Middelburg | Oekraïners vinden onderdak in Zeeland

Het Zeeuwse nieuws van vandaag gemist? Geen probleem. We zetten hier de belangrijkste artikelen van zaterdag 12 maart voor u op een rij.

Voorbijgangers schrikken van explosie in Middelburg

Tegen de witte gevel van de BD Store in het centrum van Middelburg staat zaterdagmiddag een groepje mensen met wit weggetrokken gezichten. Eén van hen steekt met trillende vingers een sigaretje op. Ze zijn zich kapot geschrokken van de explosie achter de winkel, waarbij een 53-jarige man uit Middelburg zwaargewond raakte.

Deze Oekraïense gezinnen vonden onderdak in Zeeland: ‘Niemand weet of we ooit nog terug kunnen’

Ze zijn veilig in Zeeland, dat is het belangrijkste. Maar de levens van Maksym, Viktoria, Yuri, Maria en hun kinderen zijn verwoest. Hoe het verder moet, weten de twee Oekraïense gezinnen niet. ,,We hebben geen toekomst.”

Jongens bedreigen caissière buurtsuper Westdorpe

Buurtsuper Goethals in Westdorpe is vanmiddag overvallen. De caissière werd door een duo bedreigd. ,,De schrik zit er goed in”, zegt supermarkteigenaar Theo Goethals.

Dit stukje grond brengt mensen bij elkaar in Hulst

Volkstuin voor Elkaar in Hulst is uitgegroeid tot een hechte gemeenschap van tuinders. Dit is een verhaal over een stukje grond dat mensen bij elkaar brengt. ,,Ik loop altijd even langs alle tuinen, om een praatje te maken.”

Derde plek in het vizier van Hoek na wéér een overwinning

Er komt maar geen einde aan de opmars van Hoek. De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist won zaterdag met 1-2 bij Harkemase Boys en heeft de top drie nu écht in het vizier. Toch was het geen zorgeloze zaterdag voor Hoek, want het uitvallen van de uitblinkende keeper Griffin de Vroe was een smetje op de zege in Friesland.