Gemist? Lees hier alle verhalen rondom de podcast ‘De vermisten van ‘53' en ander nieuws uit Zeeland dit weekend

Emma uit Au Pairs haalt binnen 24 uur 6000 euro op voor pruik: ‘IJdel ben ik niet, maar kaal gaat me te ver’

Emma's haar valt al haar hele leven met bosjes uit; ze lijdt aan alopecia. Soms groeit er een plukje terug, maar een week later ligt dat alweer in het doucheputje of in de stofzuigerzak. Ze was het zat en opende een crowdfunding voor een haarwerk, met succes.

5 januari