Gemist? Inbrekers laten Borsele en Veere links liggen | Nabestaanden Henk Cijsouw leggen zich neer bij uitspraak

Video Volgooien die tank of toch tot morgen wachten? ‘Een paar liter, daar kom ik de dag wel mee door.’

VLISSINGEN - Wie vandaag de keus had, liet de auto staan of gooide er alleen het hoogstnodige aan benzine in. Want op een volle tank (van zestig liter) scheelt het van de ene op de andere dag zomaar een tientje, nu de prijs met 17 cent de liter omlaag gaat.

31 maart