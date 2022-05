Gemist? Het aantal bakstenen winkels is ook in Zeeland gegroeid | Drie Zeeuwse restaurants doen mee aan campagne Nierstichting

POLL | Het aantal bakstenen winkels is ook in Zeeland gegroeid

Wat is er mooier dan een glimlach op het gezicht van een tevreden klant? Niets, zeggen de Oostkapelse ondernemers Sybren Willems en Wendy Jongepier. Het duo opende onlangs een delicatessenwinkel in het dorp.

Overvaller Lidl-Goes moet zeven maanden brommen

De 26-jarige R. el K. uit Middelburg is dinsdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden waarvan de helft voorwaardelijk. De bekennende El K. werd ervan verdacht op oudejaarsdag vorig jaar een overval te hebben gepleegd op de Lidl in Goes-Noord.

Drie Zeeuwse restaurants doen mee aan campagne Nierstichting: ‘In mijn actiemenu zit geen korrel zout!’

Wees lief voor je nieren, eet minder zout! Drie Zeeuwse restaurants doen volgende week mee aan een campagne van de Nierstichting. Ze zetten een zoutloos maar smaakvol menu op tafel.

MET VIDEO | Na een paar ellendige jaren, is Hrieps terug van weggeweest: ‘De enige toekomst is weer doorgaan’

Zaterdag is het weer zover. Muziekfestival Hrieps is ‘Nie kapot te kriege’. Toch was het spannend of het grootste tentenfestival van Zeeland zijn 26ste editie nog zou beleven. Festivalorganisator Hugo Kramer: ,,We zijn beroofd na het festival van 2019. En daarna kon Hrieps twee jaar niet doorgaan vanwege corona.”

Brutale moord in Zwin deed Knokke opschrikken: ‘Hij wou wat papieren pakken. Seconden later schoot hij genadeloos vier agenten neer’

De Belgische koning Leopold III kwam zich van de toestand vergewissen. En slachtoffers Willy De Bree (39) en Paul Demare (28) kregen een nationale begrafenis. Twee collega’s raakten zwaargewond en moesten lange tijd revalideren. Vandaag is het exact 51 jaar geleden dat een Nederlandse gangster op de parking van het Zwin het vuur opende op vier agenten. Robert Van Sprang was op dat moment amper 22 jaar. “Het leek ons eerst zo een braaf ventje.” In Knokke vindt vandaag een herdenking plaats, nadat de 50ste verjaardag van de trieste gebeurtenis in het water viel door corona. Een reconstructie van een gitzwarte pagina uit de geschiedenis van Knokke-Heist.

Toekomst Maatjesproject Zeeland onzeker, coördinatoren stoppen ermee

De toekomst van het Maatjesproject van Humanitas Zeeland is onzeker. Alle coördinatoren stoppen er eind deze maand mee. Er wordt gehoopt op een doorstart.