Gemist? Bevrijdingsfestival verhuist | E-bikers zijn gek op Zeeland

Wie herdenkt de vervolgde Jehovah's Getuigen?

Hoe vaak worden Jehovah’s Getuigen genoemd op herdenkingen op 4 mei? Zijn er straten naar de verzetsmensen uit hun kring vernoemd? Op 29 mei 1940 werd het Wachttorengenootschap – de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Nederland – verboden. Hoe ging het verder? En wat is er bekend over Getuigen in Zeeland?

30 april