Gemeenteraden hebben geen keuze bij overname Intervence: ‘U moet tekenen bij het kruisje’

Joyce trok van Vlissingen naar de indianen en terug: ‘Ik had nog nooit zulke gelukkige mensen gezien’

23 mei Joyce Delfos heeft altijd een hang naar de underdog gehad. Van de wilde pony’s die ze temde in haar jeugd tot de indianen bij wie ze jarenlang woonde in Guatemala, en de gehandicapten die ze tot haar pensioen begeleidde in Zeeland. Een buitenbeentje, ze is het zelf ook.