Gemeenteraad, kun je dat eten? Jip en Janneke leggen het uit

Laten we even doen of domme vragen niet bestaan. Wat zijn dat eigenlijk, gemeenteraadsverkiezingen? Sofie Meijering denkt even diep na. De 12-jarige Vlissingse zit in de hoogbegaafdenklas van Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg en jawel, ze weet al wat politiek is. ,,Vorig jaar heeft juf Marloes lesgegeven over verkiezingen en democratie. Er was een quiz, om te kijken welke politieke partij bij je past”, vertelt Sofie. ,,En we hebben over stellingen gediscussieerd, zoals je in de Tweede Kamer doet.”