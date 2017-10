Gemeenteraad Gent steunt fusie havens

Gehandicapte Thomas (13) hoeft niet langer kruipend naar de auto

17:59 GOES - De droom van Corrine de Visser uit Goes is uitgekomen. Haar 13-jarige zoon hoeft niet langer te kruipen naar haar auto. In juli begon ze een crowdfundingsactie om genoeg geld bij elkaar te krijgen voor een rolstoelbus. Vorige week vrijdag heeft ze haar doel bereikt.