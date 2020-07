Gemeenten worstelen met drukte. Mensen gaan losser om met coronaregels

Video Zeeuwse bedrijven zien infrarood koortsther­mo­me­ter wel zitten: ‘Extra veiligheid voor personeel’

20:15 GOES - Verschillende Zeeuwse bedrijven hebben de afgelopen dagen een infrarood thermometer aangeschaft om zo de temperatuur van personeel en klanten te kunnen opmeten in strijd tegen het coronavirus. ,,Via infrarood kun je in een paar seconden zien of iemand koorts heeft”, vertelt Sharon Jansens-Loemeij van de AutoFit Group in Goes.