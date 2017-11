Gemeenten voelen zich buitenspel gezet bij vaststellen omgevingsbeleid

Aan de orde was de aanzet voor een nieuwe Omgevingsvisie. Daarin wordt aangegeven wat er mag langs de kust en de deltawateren, hoe er wordt omgegaan met klimaatverandering, de opwekking van duurzame energie, veranderingen in de landbouw en voorzieningen in de steden. Zaken die elke Zeeuw aangaan en waarin gemeenten dus ook een grote rol spelen. Die zijn ook gevraagd om een bijdrage aan een agenda en een discussienota, maar volgens CDA, SGP en ChristenUnie is daarvan bitter weinig terechtgekomen in de kadernota die gisteren werd besproken. Volgens Joan van Burg hadden de geraadpleegden voor 'Jan met de korte achternaam' zoveel energie in de kwestie gestoken. ,,Er is weinig gedaan met hun input. Ik roep Gedeputeerde Staten op daar toch iets mee te doen."

Niet gehoord

Volgens Ria Rijksen (CU) was de gemeenten een grotere rol voorgespiegeld. Ze sprak van een 'teleurstellend' plan. Het felst was Anton Geluk (CDA). Hij verwees naar de schriftelijke reacties. In een brief vroeg de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de Omgevingsvisie 'niet dicht te timmeren'. Noord-Beveland klaagde niet gehoord te zijn en volgens Middelburg was 'overleg, afstemming en participatie tot een minimum beperkt'. In de kadernota heeft de provincie zeventien keuzes voorgelegd, bijvoorbeeld over deeltijdwonen en glastuinbouw. Daarbij zijn steeds meerdere opties gegeven met een voorkeur van de provincie. ,,Ik ken een gemeente die veertien keer een andere keuze heeft gemaakt", zei Geluk. ,,U zegt vertrouwen te willen geven aan lagere overheden. Dan moet u faciliteren en niet bepalen. De gemeenten geven aan dat ze veel te weinig tijd hebben gehad om te reageren op de nota. We moeten hier echt de tijd voor nemen, anders ontstaat er een vertrouwensbreuk tussen de gemeenten en de provincie."

Communicatiestoornis

De verwarring is ontstaan omdat het Rijk de nieuwe Omgevingswet heeft uitgesteld, voorlopig tot 2021. De gemeenten krijgen een grote rol bij het afstemmen van de provinciale Omgevingsvisie op die landelijke wet. Alleen moet de visie van de provincie al in november 2018 klaar zijn. Schönkecht: ,,Dus hebben we gezegd: als we ons huidige omgevingsbeleid verlengen, welke punten kunnen we dan nu aanpassen? Als gemeenten en andere organisaties daardoor denken dat we niet doen wat we beloofd hebben, dan is er sprake van een communicatiestoornis." Ze worden wel degelijk volop betrokken bij de uiteindelijke versie van de Omgevingsvisie die in 2021 spoort met de landelijke Omgevingswet, garandeerde ze.