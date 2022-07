Gemeenten tevreden: de deur voor verdubbeling van de Deltaweg gaat niet op slot

GOES - De keuze is gemaakt. De Deltaweg wordt niet vierbaans. Maar dat de deur niet helemaal in het slot is gegooid, stemt gemeenten tevreden.

,,Ik zie het als een tussenoplossing”, zegt wethouder Stephan van Belzen van Noord-Beveland. ,,De uitgebreide varianten liggen nog niet in de prullenbak.” Met andere woorden: Noord-Beveland blijft hopen op een vierbaansweg en dat doet ook Ankie Smit, wethouder van Schouwen-Duiveland. ,,Deze weg is voor onze inwoners een levensader”, zegt ze. De gemeente Goes laat weten tevreden te zijn met de uitkomst. ,,We zijn blij dat er stappen worden gezet om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren”, zegt een woordvoerster. ,,Het is fijn dat het technisch mogelijk blijft om de weg in de toekomst eventueel te verbreden.”

Halve maatregel

Het vorige Goese college ging nog voluit voor verdubbeling van de Deltaweg, maar inmiddels liggen de zaken iets anders. PvdA/GroenLinks is sinds maart de grootste partij en zit nu in de coalitie. Die partij is tegen verdubbeling. De VVD daarentegen - die juist uit de Goese coalitie werd gewipt - spreekt van een gemist kans. ,,Wat nu wordt voorgesteld is alleen in het belang van de veiligheid”, zegt VVD-raadslid Stan Jasperse. ,,Dat is zeker belangrijk, maar de doorstroming wordt er niet beter op. Het is een halve maatregel. Dit komt een keer terug, omdat het verkeer blijft vastlopen. Dan heb je dubbele kosten. Doe het in één keer goed.” Jasperse denkt dat zonder een verdubbelde Deltaweg veel recreatieverkeer door de dorpskern van Wolphaartsdijk blijf sluipen.

,,Wij hopen wel dat de weg nu ook snél wordt aangepakt”, zegt Cor van de Woestijne van de SGP op Noord-Beveland. Hij kreeg in februari nog een zeer ruime meerderheid van de gemeenteraad achter zich met een motie waarin hij pleit voor een snelle aanpak en een vierbaansweg. ,,Ik zie dit wel als een stap in de goede richting.”

Fietsverkeer

De Deltaweg maakt deel uit van de Midden Zeelandroute. Deze weg is erg druk, zeker in de zomer, en er gebeuren relatief veel ongelukken. Al jaren wordt gepraat over het veiliger maken van het stuk tussen Goes en de afslagen richting Noord-Beveland. De weg moet veiliger worden en beter doorstromen. Daarnaast moet een oplossing komen voor het fietsverkeer. De fietsers delen nu de smalle parallelweg met het landbouwverkeer. ,,Wij hebben ons altijd hard gemaakt voor een veilige fietsroute”, zegt Van Belzen van Noord-Beveland. Veel kinderen van het eiland gaan op de fiets naar school in Goes en op dit punt is Van Belzen gerustgesteld. ,,Er komt een apart fietspad en een aparte weg voor het landbouwverkeer en dat is voor ons als Noord-Beveland heel erg belangrijk.”

Quote Een apart fietspad is voor ons als Noord-Beveland erg belangrijk. Stephan van Belzen, Wethouder Noord-Beveland

Wie zich voorstelt om met een drone boven de Deltaweg te vliegen ziet een paar belangrijke obstakels. Dat begint met de Zeelandbrug. De brug is wat het is: een smalle tweebaansbrug waar het in de zomer regelmatig vast staat omdat er scheepvaart door moet. Het volgende knelpunt ontstaat bij Katse Veer. De bypass over de sluis heeft de lange files opgelost, maar de verkeerssituatie is onduidelijk voor mensen die daar voor het eerst zijn. Daardoor stroopt het soms op als de bypass open is. Na de Katse Veer komt de afslag Wilhelminadorp. Dat is een serieuze flessenhals. Daar staan vaak files. En het laatste knelpunt is het grote kruispunt bij Goes. Een ingewikkeld en erg druk kruispunt. Vooral vanuit Goes stroopt het verkeer in de spits op en de wachttijden voor de verkeerslichten zijn lang.

Vangrail

De provincie Zeeland heeft nu een voorlopige keuze gemaakt voor een relatief sobere aanpassing. Het kruispunt bij Goes wordt ongelijkvloers. De huidige Deltaweg blijft tweebaans, maar er komt een vangrail in het midden waardoor inhalen niet meer mogelijk is. Ook het kruispunt bij Wilhelminadorp wordt ongelijkvloers en daarmee wordt een groot struikelblok weggenomen. En - en dat is cruciaal voor de gemeenten - de provincie Zeeland stelt voor om wel voorbereidingen te treffen voor een vierbaansweg. Dat houdt de mogelijkheid open voor een latere verdubbeling. De definitieve keuze wordt overigens pas na de Statenverkiezingen van volgend jaar gemaakt. Daarover maakt raadslid Van de Woestijne zich wel zorgen. ,,Ik hoop dat ze daarna wel snel doorpakken.”

Quote Dit is een halve maatregel, doe het beter in één keer goed Stan Jasperse, VVD-raadslid in Goes

In de Goese Polder is het nieuws dat niet wordt gekozen voor verdubbeling positief ontvangen. De wijk ligt vlakbij de Deltaweg, waardoor inwoners geluidsoverlast ervaren. ,,We begrijpen dat er iets met de weg moet gebeuren, maar verdubbeling zou voor wel heel veel meer verkeer zorgen”, zegt Hans Theenaart van de Stichting Buurtwerk Goese Polder. ,,Met deze variant kunnen we leven.”

Angel

Nu de provincie kiest voor een sobere aanpak met de mogelijkheid tot verbreding in een later stadium, is de angel wel uit de discussie gehaald. De gemeenten, die al jaren pleiten voor een vierbaansweg, zien dat hun wens nog niet helemaal verdwenen is. Daar putten ze hoop uit. En het biedt de provincie de mogelijkheid om met het Rijk te overleggen over de verre toekomst. Er moet immers wat gebeuren met de Zeelandbrug die over een jaar of tien aan het einde van de levensduur is. En wat gebeurt er met de verkeersdruk als de Westerscheldetunnel in 2030 (of eerder) tolvrij is. Dat zijn vragen die Zeeland waarschijnlijk niet in zijn eentje kan oplossen. ,,Als we het hele traject aanpakken zullen we daar zeker de hulp van het Rijk bij nodig hebben”, zegt Van Belzen. Smit: ,,Ik vind het positief dat dan de Midden Zeelandroute als geheel wordt bekeken. Wij vragen regelmatig aandacht voor het stuk van Zierikzee naar Bruinisse. We zien ook daar regelmatig ongelukken, soms met dodelijke afloop. Ik hoop dan ook dat Rijkswaterstaat (deze weg is van het Rijk, red.) aan de slag gaat met plannen.”