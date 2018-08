Gemeenten halen angel meestal niet zelf uit wespenprobleem

In de gemeente Hulst is het wel erg vaak prijs: daar komen al drie weken lang per dag gemiddeld vijf meldingen binnen, vertelt een woordvoerster. Bewoners uit alle kernen van de gemeente hangen aan de lijn. Ook op andere Zeeuwse gemeentehuizen wordt telefonisch regelmatig bericht over nesten. Op Schouwen-Duiveland kwamen in juli ongeveer 170 meldingen binnen, andere gemeenten, zoals Kapelle, spreken van minder forse verhogingen van het aantal bellers.

Imker

Overigens gaan gemeenten verschillend om met die meldingen. In Hulst wordt mensen aangeraden zelf een ongediertebestrijder in te schakelen of, als het om bijen gaat, een imker. Op Schouwen-Duiveland komt de gemeente wel in actie, laat een woordvoerder weten. ,,Wij gaan altijd kijken, in eerste instantie om te zien of het om wespen of om bijen gaat. Bij bijen schakelen we een imker in. Als het wespen zijn, bellen wij naar een ongediertebestrijder." Overigens moet die wel door de bewoner betaald worden.