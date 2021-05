Gemeenten: geen tijdelijke opvang van asielzoekers in Zeeland

Het is koud en nat. Toch vliegen de huur-scoo­ters bij Lennert de deur uit en zit het terras van Carlo bomvol

8:00 VLISSINGEN - Hoe zullen we het noemen? Oud-Hollands lenteweer of gewoon flutweer? In elk geval is het koud en nat. Gek genoeg vliegen de huur-scooters bij Lennert de zaak uit en zit het terras bij Carlo bomvol. Maar Marianne heeft meer zon nodig om ijs te verkopen. Al slaagt ze er met speciale smaakjes in om er toch iets van te maken.