Gemeenten en provincie roepen op tot duidelijkheid over stikstofregels: ‘Haal snel het slot van projecten anders kost dit banen’

Verdachte in zaak healingses­sie IJzendijke met dodelijke afloop vrijgela­ten

17:11 MIDDELBURG - Van de drie verdachten die waren aangehouden na een healingceremonie met dodelijk afloop in IJzendijke is er één vrijgelaten. De man blijft nog wel verdacht. Van de twee andere twee verdachten, de organisatoren van healingsessie, is het voorarrest verlengd.