Gemeenten deelden 108 coronaboetes uit

Veere komt met een speciale app voor strandbe­zoe­kers

16:01 DOMBURG - Via een speciale app kunnen strandbezoekers in hun eigen taal vanaf half juli zien welke stranden van de gemeente Veere ze moeten mijden en welke ze wel kunnen bezoeken. Op die manier wil de gemeente ervoor zorgen dat de bezoekers zich spreiden. ,,En kan voorkomen worden dat we stranden moeten sluiten omdat het te druk wordt zodat mensen geen 1,5-meter afstand kunnen houden”, aldus burgemeester Rob van der Zwaag.