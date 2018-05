Gemeente Veere is glasbakkampioen

DOMBURG - Zeeuwen gooien relatief veel flessen en potten in de glasbak. Per inwoner gaat het om 23 kilogram per jaar. Alleen in Limburg is dat nóg hoger: 24 kilogram, blijkt uit cijfers van het CBS.

Binnen Zeeland is de gemeente Veere glasbakkampioen, met 34 kilogram ingezameld glas per persoon per jaar. Afgezien van de Waddeneilanden is dat zelfs het hoogste van het land.

Dat het in Veere zo veel is, kan niet alleen aan de inwoners worden toegeschreven. Vakantiegangers vertekenen de cijfers, waardoor toeristische regio's hoog scoren. Binnen Zeeland wordt na Veere in de gemeenten Schouwen-Duiveland (27 kilogram) en Reimerswaal (25 kilogram) het meeste glas ingezameld. In Reimerswaal (16 kilogram) is dat het minst.

Het is deze week precies veertig jaar geleden dat de glasbak in Nederland werd geïntroduceerd. Inmiddels gooit elke Nederlander jaarlijks daar 20 kilogram in. Van alle gemeenten staat Rotterdam onderaan, met slechts 9 kilogram per persoon per jaar.