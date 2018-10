Gemeente Veere en Van Leeuwen blijven elkaar juridisch bevechten

VEERE – De gemeente Veere en juridisch adviseur Bram van Leeuwen blijven via de rechtbank strijden over de toekomst van allerlei voorzieningen op Kraaiennestweg 1/1A bij Veere. Een voorstel van Van Leeuwen om de juridische strijd te staken en via bemiddeling tot een oplossing te komen, is afgewezen door het dagelijks bestuur van de gemeente.

De twee partijen liggen al vele jaren in de clinch over tal van (bouw)activiteiten die de eigenaresse daar wil opstarten of al uitvoerde. Variërend van uitbreiding van vakantiewoningen tot het legaliseren van een huifbed-opstapstation. Er liepen en lopen tal van procedures bij verschillende rechtbanken en de Raad van State. Van Leeuwen stelde onlangs voor te stoppen met al die procedures. En hij meldde ook dat hij in dat geval geen aanspraak maakt op de proceskostenvergoedingen, noch op de dwangsommen waar hij al recht op heeft.

Winnen

Het dagelijks bestuur wil niets weten van stoppen omdat het ervan overtuigd is dat het de meeste procedures kan winnen. Want Van Leeuwen zou in de ogen van het college in de meeste gevallen of procedurele fouten hebben gemaakt of het juridisch ongelijk aan zijn zijde hebben. Het ziet ook geen reden om nu in gesprek te gaan om onderling tot een oplossing te komen.