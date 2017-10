Gemeente Sluis staat stil bij overlijden bevriende Eberhard van der Laan

Nog geen oplossing voor stakers bij Yara-terrein

12:42 SLUISKIL - De situatie rond de stakers bij het terrein van kunstmestproducent Yara in Sluiskil-Oost is onveranderd. De - met name Roemeense - werknemers van Sim Corporate staan nog steeds vrij massaal aan de poort, wachtend op hun loon.