Geliefde oud-voorzitter Eddie Bogaert (73) overleden

necrologieHij had gehoopt ‘nog een paar weken te hebben’, zo gaf Eddie Bogaert deze week aan in een interview met deze krant. Maar het was hem niet gegund. Vrijdagochtend overleed de geliefde oud-voorzitter van The Ride for the Roses op 73-jarige leeftijd aan slokdarmkanker, slechts een paar dagen na een indrukwekkend eerbetoon dat hij kreeg van wielerliefhebbers en zijn ‘wereldkampioentje’ Shirin van Anrooij .

Boos was Bogaert niet over zijn ziekte. ,,Want dat helpt toch niet", zei hij deze week nog. ,,Het motiveert me juist om tegen anderen te zeggen: ga door, blijf vechten tegen kanker, want de ziekte is nog lang niet de wereld uit. Het is nog steeds veel te erg, dus wetenschappelijk onderzoek blijft hard nodig.”

Jarenlang was Bogaert in Zeeland het boegbeeld van de Ride for the Roses, de charitatieve fietstocht waarbij deelnemers geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. In 2008 kwam de landelijke Ride for the Roses voor het eerst naar Zeeland. Dat werd zo’n succes, dat besloten werd jaarlijks ook een Zeeuwse versie te organiseren. Bogaert speelde een belangrijke rol in de organisatie en was ook, tot zijn afscheid in 2019, zes jaar voorzitter.

Onder zijn aanvoering groeide Delta Ride for the Roses uit van een eendaags naar een driedaags evenement, met toertochten aan weerszijden van de Westerschelde en een Ladies Ride op de vrijdagavond. De opbrengst liep op naar zo’n twee ton per jaar. Bogaert was maar wat trots op de miljoenen die werden opgehaald en op het feit dat het uiteindelijk toch gelukt was ‘om de tocht ook naar Zeeuws-Vlaanderen over te brengen’.

Nadat Bogaert te horen kreeg dat hij slokdarmkanker had, hoopte hij nog ‘mooie dingen te gaan doen’. Dat ging niet meer, al genoot hij nog wel van het eerbetoon deze week met zijn idool Shirin. ,,Ik heb zo’n mooi leven gehad, met de liefste vrouw die er op deze aardbol rondschuifelt, twee ontzettend lieve kinderen en vijf prachtige kleinkinderen.”