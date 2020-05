Geleidelijk weer wat drukker op de Zeeuwse wegen na coronadip

VLISSINGEN - Door alle coronamaatregelen was de verkeersdrukte op de voornaamste Zeeuwse wegen met een derde afgenomen. De laatste weken trekt het weer wat aan, al is het nog altijd een kwart minder dan gebruikelijk.

Dat blijkt uit gegevens van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW), die in het hele land continu de verkeersdrukte op een groot aantal punten meet. In Zeeland gaat het om de A58, de N57, de N59 en de N61.

Nadat de strenge maatregelen tegen het coronavirus medio maart van kracht werden, gingen veel mensen thuis werken. Dat was al snel merkbaar op de doorgaande wegen. Op 24 maart bereikte de verkeersdrukte een dieptepunt.

Landelijk was het aantal voertuigen op de weg, in vergelijking met begin maart, met 40 procent gedaald. In Zeeland was de afname het kleinst, met 33 procent. Het verschil was het grootst in Utrecht en Noord-Holland, waar het verkeer bijna halveerde. Die provincies hebben veel banen in de zakelijke dienstverlening, waar thuiswerken vaker mogelijk is dan in andere sectoren.

Opleving het sterkst in Overijssel

Sinds 24 maart is het geleidelijk weer wat drukker op de wegen geworden, al is het nog aanzienlijk minder dan vóór de coronacrisis. In Overijssel, met naar verhouding weinig werk in de zakelijke dienstverlening, is de opleving veruit het sterkst. Daar is het verkeersaanbod inmiddels weer 85 procent van dat van begin maart.

In Zeeland groeit het verkeer ook weer, maar minder snel dan in veel andere provincies. Afgelopen dinsdag zat de drukte op de weg op driekwart van vóór de uitbraak van het coronavirus. In Utrecht is het verschil nog het grootst. Daar is het aanbod ruim 60 procent van wat ‘normaal’ is.

Grote verschillen in vrachtverkeer

Bij het vrachtverkeer worden de verschillen tussen de regio’s steeds groter. In de provincies ten noorden van de IJssel zijn er meer vrachtwagens op de weg dan gebruikelijk. Elders is het juist wat gedaald, vooral in Utrecht en Limburg. Landelijk gezien is de afname nihil. ,,Het goederenvervoer over de weg gaat nog altijd zijn gebruikelijke gang”, constateert NDW.

In de meeste provincies neemt het vrachtverkeer nu zelfs geleidelijk weer wat toe, al is het niet spectaculair. In Zeeland is de trend nog altijd licht dalende. Het aantal vrachtwagens lag eerder deze week op 92 procent van wat gebruikelijk is. Alleen in Utrecht is dat nog lager (90 procent).

Weinig kans op vertragingen