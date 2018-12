Gele Hesjes demonstreren dit weekeinde in Zeeland

Kramer had oorspronkelijk het idee om de tocht te laten vertrekken vanaf het Abdijplein, omdat daar het provinciebestuur zetelt. ,,Daarvoor moesten we te veel formaliteiten en aansprakelijkheden regelen, dus daar hebben we van afgezien", verklaart zij. In goed overleg met de gemeente is een andere route gekozen. Die eindigt ook niet op de Markt, zoals Kramer had gewild, omdat daar te weinig ruimte is door de ijsbaan en de groentemarkt. Daarom is Plein 1940 als alternatief gekozen.

De mars van de Zeeuwse Gele Hesjes wordt begeleid door Kramer, mede-organisatoren en toezichthouders die ze zelf meenemen. Die moeten op verzoek van de gemeente herkenbaar zijn, zegt Kramer. ,,Wij zullen daarom een oranje hesje dragen.”