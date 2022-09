Geldnood of niet, ieder Zeeuws kind moet kunnen blijven sporten

In 2019 zorgde het fonds ervoor dat drieduizend Zeeuwse kinderen toch konden sporten of cultuurlessen konden volgen. ,,We hadden al elk jaar een stijging van ongeveer 5 procent”, zegt Dennis Plantinga van het fonds. In de coronaperiode liep het aantal aanvragen wat terug, doordat er minder kon worden gesport. ,,Maar dit jaar verwachten we weer een flinke plus en we houden er rekening mee dat de aantallen de komende jaren verder toenemen. Alles wordt tenslotte duurder, terwijl het netto-inkomen vaak niet stijgt.”